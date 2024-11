Perugiatoday.it - Perugia: il nuovo ipermercato lungo via Settevalli, il Brt e la polemica. "Struttura commerciale grande come mai prima". "Nessun consumo di suolo"

Leggi su Perugiatoday.it

Unsupermercato – meglio,– a. Dove? In via, dovec'era il mercato ortofrutticolo. L'insegna? Esselunga, il primo in città. A questo vanno aggiunti: il passaggio del Brt – sì, il Metrobus – e anche una stazione di fermata. In altre parole:a.