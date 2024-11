Liberoquotidiano.it - Perù, a Lima in piazza contro la violenza sulle donne: in corteo anche bare di cartone

Centinaia dihanno sfilato sabato per le strade di, a due giorni dalla "Giornata Internazionale per l'Eliminazione dellale", in programma il 25 novembre. Un gruppo di manifestanti ha marciato portando una bara dicon il nome di Sheyla Condor, uno dei casi più eclatanti di femminicidio segnalati nel paese. L'ONG peruviana Manuela Ramos, che difende i diritti dellee monitora i casi didi genere, ha dichiarato all'Associated Press che il tasso dinel paese è "molto alto". La data del 25 novembre come giornataladi genere è stata scelta per onorare le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana brutalmente assassinate nel 1960 per ordine del dittatore del paese, Rafael Trujillo (1930-1961).