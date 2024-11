Fanpage.it - Perché Gasperini è stato espulso in Parma-Atalanta: “Il quarto uomo mi ha provocato”. Cosa ha fatto

Leggi su Fanpage.it

La lite con ilè costata l'espulsione ache parla di ingiustizia: "La provocazione delsi è concretizzata nelche èdue minuti a guardarmi in panchina. Gli dicevo: 'Guarda il campo, non guardare me'"