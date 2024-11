Ilgiornaleditalia.it - Pattinaggio: Cdm pista lunga. Vittoria team pursuit e Di Stefano secondo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In Giappone grande Italia in Coppa del mondo. Altri due podi dopo il successo di Ghiotto nei 5000 ROMA - Ancora una volta l'Italia si prende la scena nella Coppa del Mondo di. Alla M-wave di Nagano, in Giappone, nella terza e ultima giornata della prima tappa del circuito internazionale,