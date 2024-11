Anconatoday.it - Pallanuoto A1 femminile, disco rosso per la Cosma Tm Group Vela Ancona, battuta 14-11 dal Bogliasco

– AllaTmnon basta una seconda metà partita in lenta risalita per centrare i primi punti di questo campionato. Alla piscina del Passetto è ildi coach Sinatra a passare all’incasso, alla fine le liguri s’impongono 11-14 grazie ai due primi tempi in cui.