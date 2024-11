Oasport.it - Pallamano: colpaccio Bressanone in European Cup, tre capoliste in Serie A Gold

Il fine settimana dellainternazionale e domestica è andato ufficialmente in archivio. Tante sono state le emozioni fraCup eCupIlsupera il terzo turno battendo sia all’andata sia al ritorno, di un match giocato in trasferta in entrambe le circostanze, i cechi del Mesto Losovice. Vittoria nel primo match per 32-26, disputato da padroni di casa, e affermazione nella seconda partita per 29-34. Passaggio del turno ottenuto con una prova autorevole.La notizia è il primato condiviso dal Conversano, battuto 26-24 dagli Alperia Black Devils, dal Teamnetwork Albatro, capace di espugnare 25-27 la tana del Fasano, e del Cassano Magnano, abile nel piegare 30-26 il Pressano.Da registrare poi ci sono i successi del Camerano, 28-20 al Secchia Rubiera, del Bolzano, largo 35-23 sul Macagi Cingoli, e dello Sparer Eppan, di misura a domicilio (26-27) sul campo del Chiaravalle.