Oroscopo Dicembre | Pesci

Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo, Siamo giunti alla fine di un ciclo, ma come voi mi insegnate la fine è l’inizio e quindi siete già pronti a ricominciare prima di finire! Tutto benissimo per la prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) che con la bella Venere in semi-sestile saprà divertirsi durante le feste (dal 1° al 10° grado del segno) più confuse. La seconda decade (dall’11° al 20° grado del segno) e la terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) con il cielo anche troppo titolato che si ritrovano rischiano di perdere il filo, e in questo caso non sarebbe solo quello del discorso, ma proprio il fantomatico filo di Arianna per ritrovare l’uscita dal labirinto di Minosse; ma forse, dato che a voi piace perdervi, magari avevate già calcolato tutto in partenza e il vostro naufragio è molto più piacevole del previsto.