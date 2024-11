Oroscopo Dicembre | Leone

Leggi su .com

Life&People.it 23 luglio – 22 agosto, Il mese diè un po’ fluttuante tra congiunzioni non sempre benefiche, e opposizioni fin troppo stimolanti. Dovreste forse chiudervi in una spa a farvi massaggiare il corpo, e soprattutto la mente. La prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) risente dell’ingresso di Plutone nel segno dell’acquario, forse sarebbe indicato iniziare a meditare, il transito si prospetta abbastanza lungo. Per la seconda decade (dal 11° al 20° grado del segno) Giove favorevole promette vincite inaspettate. Preparate le cartelle della tombola! La terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) soffre un po’ lo stress natalizio da corsa all’ultimo regalo, ma perché poi? Voi i regali dovreste solo riceverli!L'articoloproviene da Life&People Magazine.