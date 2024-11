Oroscopo Dicembre | Cancro

Leggi su .com

Life&People.it 22 giugno – 22 luglio, Finalmente, dopo anni di opposizione, Plutone ha cambiato casa, e voi potete davvero godervi la sua dipartita. La prima decade (dai 1° al 10° grado del segno) con Marte in posizione di semi-sestile, giova finalmente di un aiuto celeste; avete preparato la letterina per Babbo Natale? Per la seconda e la terza decade (rispettivamente dall'11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) Saturno e Nettuno sono ancora propizi, promettono novità strabilianti. Tra un brindisi e l'altro potreste incontrare anche l'amore; non dimenticate di portare con voi il necessaire per passare la notte fuori, potrebbe essere molto stimolante. Ci siamo capiti,?