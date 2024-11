Torinotoday.it - Nuovo record di cancellazioni e ritardi dei treni torinesi, due linee sul podio: la classifica

Leggi su Torinotoday.it

Un funzionario ditalia se ne va in giro tra i pendolari per chiedere un’opinione sul servizio ferroviario. “Bene il collegamento con Porta Susa” dicono alcuni. Altri puntano il dito sui “continui”. Un utente parla di “frequenti”. Non fa in tempo a dirlo che un suono.