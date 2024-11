Ilfattoquotidiano.it - Non si ferma al posto di blocco e parte l’inseguimento per le vie di Milano, scooter si schianta contro un muretto: morto il passeggero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Primaper le strade di, poi lo schiantoune la morte. Un giovane di origine egiziana è deceduto nella notte tra sabato 23 novembre e domenica 24 a causa di un incidente stradale in via Ripamonti. Lo schiantounè avvenuto durante un inseguimento dadei carabinieri: il giovane, infatti eraa bordo di unoche non si erato all’alt dei carabinieri, intimato dai militari attorno alle 4 in via Farini.I due a bordo dellonon si sonoti aldied è così cominciatoavvenuto in una vasta area per le strade del capoluogo, dalla zona semicentrale a Nord difino alla zona Sud, finché la moto non si ètaun, mentre l’auto dei militari si ètaun semaforo.