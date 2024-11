Calcionews24.com - Nesta: «L’autostima nonostante l’ultimo posto c’è. Maldini? Deve gestire la pressione»

Leggi su Calcionews24.com

Alessandroha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la partita finita 1-1 tra il Torino Monza di Serie A Il Monza non va oltre il pareggio ma trova un punto importante in casa del Torino. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore del Monza, Alessandro, riprese da TMW: RAMMARICO PER IL RISULTATO? – «Per .