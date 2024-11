Ilgiorno.it - Nella scarpata con l’auto. Grave la conducente

CREMA (Cremona)incidente verso mezzanotte di venerdì sulla strada bassa che da Crema va a Ricengo, una via particolarmente stretta e insidiosa, nel tracciato cittadino. Una Peugeot 206 cabrio è uscita di strada, è finita in unaalta due metri, si è ribaltata più volte nel campo con gravi conseguenze per la donna di 39 anni di Crema che era alla guida. Fortunatamente qualcuno ha poi vistonel campo e ha chiamato i soccorsi. Mancavano pochi minuti a mezzanotte quando sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Verde di Crema emedica. LI soccorritori hanno trovato la donna imprigionata nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla e poi permettere i soccorsi. La 39enne non era cosciente quando le persone intervenute in suo aiuto hanno cominciato ad aiutarla.