Natan prestazione negativa col Betis | responsabile in almeno tre reti della squadra avversaria

Leggi su Dailynews24.it

L’ultimadel calciatore del Napoli,, non è stata nemmeno sufficiente. Il difensore azzurro, con la maglia del, ha impressionato nelle prime prestazioni in Spagna ma, nell’ultima partita, è stato uno dei peggiori in campo con la suache ha subito ben quattro. Intre occasioni che poi hanno portato .L'articolocolintre