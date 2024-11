2anews.it - Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi su 2anews.it

Tra i big match in programma nella 13esima giornata di Serie A spicca senza dubbio, con la nuova squadra di Ranieri che sarà ospite della capolistaal Maradona. Dopo la sosta per le Nazionali, è di nuovo tempo di Serie A, con il campionato italiano scende in campo per la 13esima giornata, che .