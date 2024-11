Napolipiu.com - Napoli-Roma, il retroscena su Lukaku tra i Friedkin e Conte

Dalla formula del prestito allafino alla chiamata del tecnico salentino: tutti i dettagli dell’operazione che ha portato il belga in azzurro.Il destino di Romelusi intreccia nuovamente con il suo recente passato. L’attaccante delsi prepara ad affrontare quellache solo pochi mesi fa lo aveva accolto come il grande colpo dell’estate 2023, quando idecisero di affiancare a Dybala un centravanti di caratura internazionale.L’operazione con il Chelsea fu definita il 30 agosto: prestito oneroso da 5,8 milioni, ingaggio da 7,5 milioni per il giocatore, nessun diritto di riscatto. Una formula che ha permesso al belga di tornare in Italia, questa volta nella Capitale, dove ha lasciato il segno con 21 reti e 4 assist in 47 presenze complessive.Numeri importanti quelli di Big Rom in giallorosso, divisi tra la gestione Mourinho e quella De Rossi: 13 gol in campionato – tra cui spicca la rete nel 2-0 contro ildello scorso dicembre – 7 centri in Europa League e un sigillo in Coppa Italia, trascinando la squadra al sesto posto e alla semifinale europea.