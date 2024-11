Napolipiu.com - Napoli-Roma, Conte stupisce tutti: la mossa che può cambiare il match

Leggi su Napolipiu.com

Il tecnico azzurro ha preparato una soluzione inedita per la gara del Maradona.Ilaspetta laal Maradona e Antonioha in mente qualcosa di speciale per tornare in vetta alla classifica dopo la sosta delle Nazionali.Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico pugliese ha un piano ben definito: “Condannato a vincere: è l’unico modo per ribaltare nuovamente tutto, ristabilire le gerarchie e riprendersi il primo posto”. L’allenatore azzurro, che ha già dimostrato di saper gestire la pressione come nella trasferta contro l’Inter, ha preparato diverse soluzioni tattiche.Il quotidiano rivela i dettagli della strategia di: “Non avendo potuto ricavare riferimenti e indicazioni dalle partite precedenti della, si è dedicato soltanto alla sua squadra”.