Ilpiacenza.it - Muore dissanguato davanti al bar con tre ferite al collo

Leggi su Ilpiacenza.it

Un 42enne è morto intorno alle 18.30 del 24 novembre a Bettolaad un bar poco prima del ponte. E' stato trovato dai soccorsi del 118 riverso in un lago di sangue con trealche non gli hanno lasciato scampo. Non è chiaro cosa sia accaduto ma il ferimento mortale potrebbe.