MOVIOLA – Genoa-Cagliari | braccio di Thorsby rigore col Var

Leggi su Sportface.it

Episodio dain. Dopo sette minuti, infatti, Mina stacca in area dioffensiva e la sfera impatta sulscomposto di Morten. Va detto, però, che il centrocampista norvegese era in elevazione e molto vicino, praticamente incollato, al punto di impatto della conclusione area dell’avversario. A ogni modo, il Var Marini interviene e richiama Sozza alla on field review, viene assegnato il calcio die lo trasforma Marin.dicol Var SportFace.