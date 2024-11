Sbircialanotizia.it - Mondiale Costruttori F1, la Ferrari accorcia sulla McLaren: cosa serve per vincere

Ora la Rossa è distante soltanto 24 punti dal titolo Nel Gp dei veleni, Las Vegas ha comunque un sapore dolce per la. La Rossainfatti le distanze dallanella corsa al, finendo con entrambe le vetture davanti al team inglese, in forte difficoltà in questa fase finale della stagione. .