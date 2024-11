Sport.quotidiano.net - “Mission impossible“ per il Vero Volley. Monza cerca l’impresa in casa del Trentino

Minta caccia del poker indei campioni d’Europa. La squadra brianzola, reduce da tre vittorie di fila tra Superlega e Champions League, fa infatti visita alle 17 all’Itas. Si tratta della riedizione dell’ultima semifinale scudetto, vinta a sorpresa da Cachopa e compagni che proprio grazie a quel successo si sono qualificati per la prima volta per la massima competizione europea. Anche stavolta i favori del pronostico saranno per la squadra di Michieletto, decisa a prendersi la rivincita oltre che a bissare il risultato ottenuto due mesi fa in Supercoppa. " Andiamo indei campioni d’Europa, candidati con Perugia alla conquista della Superlega - sottolinea il coach dei brianzoli Eccheli -. Questo fa capire le difficoltà che ci attendono in. Il nostro obiettivo sarà rimanere sempre dentro la partita, giocando ogni punto con la massima intensità".