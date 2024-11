Ilgiorno.it - Milano, ventenne muore dopo lo schianto con lo scooter: stava fuggendo dai carabinieri. Tensione in ospedale

– La fuga all'alt dei. I semafori bruciati e le manovre spericolate per seminare le pattuglie. L'inseguimento che va avanti per parecchi chilometri, passando anche per le strade trafficate della movida notturna. Poi la scivolata sull'asfalto, la caduta rovinosa e locontro un muretto vicino a una stazione di servizio. Un impatto fatale per il passeggero del TMax nero coinvolto nell'incidente avvenuto alle 4 della notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta: ilè stato ricoverato in codice rosso al Policlinicoessere stato soccorso dai sanitari di Areu, ma è poi deceduto in; meno preoccupante il quadro clinico dell'amico che era alla guida dello, finito in giallo al San Carlo. Incidente moto via Ripamonti angolo Via Bernardo Quarantai,/Polizia Locale e 118 sul posto,, 24 Novembre 2024, Ansa/Andrea Fasani, Il controllo in via Farini Stando alle informazioni a disposizione, frammentarie e ancora da confermare, tutto è nato in via Farini, dove i due ragazzi, pare di origine nordafricana e già noti alle forze dell'ordine, avrebbero saltato un controllo per motivi ancora da chiarire; forse il conducente era senza patente, ma anche su questo aspetto sono ancora in corso gli approfondimenti investigativi.