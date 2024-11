Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca boccia ancora Fikayo Tomori: ormai è l’ultima scelta

Leggi su Dailymilan.it

, sempre meno minutaggio perha cambiato gli interpreti in difesa? La situazioneDopo la disfatta contro la Fiorentina, con il controverso episodio del rigore tolto a Pulisic e consegnato nelle mani di Tammy Abraham (poi sprecato), il difensore ex Chelseanon è mai più partito da titolare se guardiamo le sole gare della serie A.Unatura evidente da parte del tecnico portoghese, che a quanto pare non ha digerito, oltre che quell’episodio, anche le recenti prestazioni del centrale, sempre reputato da anni il perno fisso della difesa rossonera.Contro la Juventusla coppia Thiaw-Gabbia, che a livello difensivo non ha sofferto e non ha avuto sbavature. Declassato definitivamente l’inglese?cambiala difesa:e Pavlovic non più le certezze? View this post on InstagramA post shared by(@LEGGI ANCHE, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: via questa gentaglia! Meritiamo molto di più.