Vicenzatoday.it - Migliore pizza surgelata del supermercato

Leggi su Vicenzatoday.it

Le pizze surgelate sono un alleato in cucina: comode, gustose e perfette per una serata in famiglia o con gli amici. Nei supermercati c'è davvero di tutto, dagli impasti classici a quelli integrali o senza glutine, con una varietà di farciture che può lasciare indecisi. Ma quale scegliere per.