Genovatoday.it - Metropolitana, ancora lavori e chiusura serale

Leggi su Genovatoday.it

in. Il piano delle attività di manutenzionedella prossima settimana prevede il rinnovamento dei sistemi di rilevazione incendio in galleria, l’installazione della nuova illuminazione LED nelle stazioni e le prove in linea dei nuovi treni Hitachi.Per.