Messina-Sorrento oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio San Filippo Franco Scoglio valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La formazione siciliana ha ottenuto soltanto quattro punti nelle ultime cinque partite e spera di ritrovare il successo tra le mura amiche per tirarsi fuori da una situazione di classifica estremamente complicata., come seguire il matchLa squadra rossonera, dal suo canto, ha ottenuto due punti nelle ultime tre gare, ma ha una posizione di classifica un po’ più tranquilla rispetto ai suoi avversari odierni e potrebbe anche accontentarsi di un pareggio in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253.