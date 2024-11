Lapresse.it - Medioriente, tv Israele: c’è l’accordo con il Libano per la tregua

La tv israeliana Kan, citando fonti dello Stato ebraico, riferisce che è stato chiusoper il cessate il fuoco con ile che il premier Benjamin Netanyahu sta valutando come spiegarlo all’opinione pubblica. Secondo Kan, inil mediatore Usa Amos Hochstein ha ricevuto il via libera per procedere verso. Sempre secondo l’emittente, Netanyahu si riunirà con i ministri per una consultazione limitata sulla sicurezza e le discussioni si concentreranno sulla questione della libertà d’azione dell’Idf nella zona di confine fra Siria e. Secondo fonti citate da Kan che hanno familiarità con la posizione Usa,ha ricevuto da Washington garanzie sulla libertà d’azione in caso di violazione del