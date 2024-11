Bubinoblog - MEDIASET FESTEGGIA LA TALPA: “OTTIMI RISULTATI, DIMOSTRATO IL POTENZIALE DEL PROGETTO”

con una nota ufficiale la soddisfazione per “La”, definita un esperimento innovativo che ha ottenuti.“Laha introdotto un approccio crossmediale nel genere reality, con nuove modalità di racconto in parallelo suInfinity e Canale 5”, si legge nel comunicato di Cologno.“Questo esperimento ha ottenutonel consumo web e nelle anticipazioni in streaming, dimostrando ildelmultipiattaforma”, prosegue il dispaccio aziendale.“ha lanciato questa formula moderna per esplorare nuovi scenari di fruizione dei contenuti d’intrattenimento, cercando di intercettare i gusti degli spettatori più giovani e smart”.Lanon sarà dunque l’ultimo esperimento in tal senso. “Come ogniinnovativo, esperimenti come questo continueranno a evolversi per esprimere al meglio tutto il loro”.