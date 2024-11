Ilnapolista.it - McTominay: «La Serie A mi ha impressionato tanto. Non sono sorpreso, ma mi hanno impressionato Inter, Milan, Juventus»

Scott, centrocampista del Napoli, èvenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Roma vinta per 1-0.Le parole diScherzavo un po’ con Conte sul fatto che non ti sostituisce mai, questo significa avere un grande feeling. Come commenti il tuo inizio qui a Napoli?«Con le mie prestazioni io voglio aiutare i miei compagni per tutto il tempo. Non guardiamo troppo lontano, con la testa partita per partita, allenamento dopo l’allenamento, continuando a migliorare e dando il massimo per la squadra, perché abbiamo una grande squadra di grandi calciatori».Avete raggiunto la testa della classifica, pensi che questa squadra può rimanerci fino alla fine?«La nostra mentalità di squadra è alla prossima partita, non guardiamolontano. Sinceramente, ci alleniamo davvero duramente e lavoriamo, ed è questo: migliorare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento.