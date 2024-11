Calcionews24.com - Marsiglia, De Zerbi: «Rabiot è voluto venire con passione. Io via da qui? Vi spiego la situazione»

Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico delDeha commentato così la vittoria per 3-1 dell’OM contro il Lens Ilvince in trasferta, combattendo così la crisi di risultati in casa. L’allenatore italiano Roberto Deha festeggiato così la vittoria per 3-1 contro il Lens, commentandola ai microfoni di beIN Sports. FUTURO – «Non avevo bisogno della vittoria per essere .