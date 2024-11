Sbircialanotizia.it - Manovra, vertice nel pomeriggio a Palazzo Chigi: ecco i ‘paletti’ di Forza Italia

Leggi su Sbircialanotizia.it

Attesa per l'incontro dei leader del centrodestra. Dal taglio Irpef per tutelare il ceto medio allo stop alla web tax, cosa chiedono gli azzurri Taglio Irpef per tutelare il ceto medio e stop alla web tax che così com'è colpirà pmi e giornali on line e non i cosiddetti giganti della rete. Queste le priorità, .