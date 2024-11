Torinotoday.it - Mamma e figlio autistico chiusi in casa tra rifiuti e sporcizia a Chivasso: scoperti dai carabinieri e affidati ai servizi sociali

Leggi su Torinotoday.it

Lei sdraiata sul divano, capelli lunghissimi e unghie come artigli. Lui in camera da letto, solo, non andava al lavoro da più di 3 settimane. Tutt’intorno, avanzi di cibo e un forte odore che toglie il respiro. Solitudine, isolamento, trascuratezza e difficoltàsi.