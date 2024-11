Liberoquotidiano.it - "Ma ce l'ha in ogni stanza?!": Ida Di Filippo, il segreto della sua casa colpisce tutti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ida Di, protagonista dia Prima Vista, apre le porte del suo appartamento. Ed eccoci dunque aormai celebre agente immobiliare. All'ingresso dell'appartamento c'è un lungo corridoio con parquet. Un vera e propria fissazione per Ida dato che il parquet è presente in tutte le stanze dell'abitazione. Un dettaglio che hanno notato diversi utenti sui social che hanato la clip postata dalla stessa Di. E questa sua passione per il parquet, inedita finora, ha aperto un dibattito proprio tra i suoi follower su quale possa essere la migliore pavimentazione da usare per il proprio appartamento. "Ida lo ha messo in tutta la, meglio delle mattonelle?", si chiede un utente. Intanto, andando avanti nel video ecco che appare la camera da letto molto illuminata per essere ladedicata al riposo.