M5S, Patuanelli: "Iscritti con Conte ma tutelare chi si è opposto"

ROMA – “È evidente che da questo percorso vi è una maggioranza della comunità del M5S, degli, della cosiddetta base, che ha dato una linea chiara. Un supporto a, un rafforzamento del ruolo del presidentenel Movimento e in qualche modo della sua classe dirigente”: lo ha detto il presidente dei senatori del Movimento 5 stelle, Stefano, parlando a margine dei lavori di Nova, la kermesse conclusiva del “processo costituente” interno, in corso al palazzo dei Congressi dell’Eur.“Noi – ha aggiunto – dobbiamo riflettere su comei diritti di chi non è maggioranza, di chi ha fatto opposizione a questo percorso perché credo che perdere pezzi sia peggio per il Movimento nel suo complesso. È evidente che la riflessione politica che forse in questi due giorni non è stata fatta è come da questo percorso rafforzare l’azione del Movimento e non soltanto – ha concluso– isolare chi non la pensa come la maggioranza degli”.