Feedpress.me - Lo sfogo di Alessandro Basciano: "Avete provato ad uccidermi. Adesso dirò tutto, senza filtri". Ieri è uscito dal carcere dopo l'accusa di stalking nei confronti della ex Sofie Codegoni

Leggi su Feedpress.me

ad. Non ci siete riusciti.limiti, solo la verità":dalun giornol’arresto con l’dineisua ex Sophiesu decisione del gip di Milano, lo scrive in una storia sul profilo Instagram dove ha 1,1 milione di follower. "Quello che ho subito, quello che.