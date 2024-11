Napolitoday.it - LIVE - Turris-Foggia 1-1, subito pari al Liguori: la diretta della partita

Leggi su Napolitoday.it

Laritrova lo Stadioe torna in campo dopo due settimane dal pareggio con l’Altamura. Posticipata la gara con la Juventus Next Gen, che si disputerà nell’infrasettimanale, la squadra di Mirko Conte affronta il. Settimana movimentata per i corallini, penalizzati di quattro.