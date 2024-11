LIVE – Turris-Foggia 1-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale di Taranto-Turris, match valido per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Sfida importante in zona play-out, con entrambe le formazioni che non se la stanno passando benissimo. I pugliesi si sono rialzati con la vittoria ai danni della Juventus Next Gen e il pari contro la Casertana dopo tre ko di fila, mentre gli ospiti sono senza vittorie da quattro turni. L'incontro è in programma nella giornata di domenica 24 novembre alle ore 17.30.

Taranto 1-0 Turris

11? – CASTELLANO A SEGNO!! LA TARANTO AVANTI 1-0
8? – La Taranto fa girare palla, ma fatica a trovare spazio nella difesa rivale
5? – Gioco concentrato sulla metà campo
2? – Parodi ammonito dopo un fallo su Ekuban, punizione per la Taranto
1? – Turris pericolosa, poi il Taranto ferma e cerca il contropiede
17:35 – SI PUO' PARTIRE
17:34 – Problemi con la rete della porta, si ritarda di qualche minuto
17:31 – Nicolao posa un mazzo di fiori in ricordo del tifoso del Taranto venuto a mancare.