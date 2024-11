LIVE – Slalom maschile Gurgl 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedellospeciale di, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Archiviato il primostagionale a Levi, i migliori atleti del mondo tornano a sfidarsi tra i pali stretti sulle nevi austriache. Il francese Clement Noel proverà a bissare il successo di una settimana fa, ma dovrà guardarsi da Henrik Kristoffersen, Loic Meillard, Lucas Pinheiro Braathen e non solo. Al via anche gli azzurri Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite. Non ci sarà invece Tommaso Sala, fermato da un infortunio patito in allenamento. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è per le ore 10:30 di domenica 24 novembre con la, mentre lasi svolgerà a partire dalle ore 13:30. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi entrambe ledellodiper non perdersi davvero alcuna emozione.