Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 7-6, 6-2, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: LA RIPORTIAMO A CASAAAAAAAA!!!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.37 Jannik, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: questi i nomi dei campioni del mondo. Il capitano è Filippo Volandri.19.37 Jannik, n.1 al mondo, chiude l’anno con 73 vittorie e 6 sconfitte.19.36non ha tremato dinanzi ad unche nel primo set ha giocato la partita della vita. Poi nel secondo parziale, come scontato che fosse, l’olandese è calato.19.35 CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!19.34 SIAMO I PADRONI INCONTRASTATI DEL TENNIS! I PADRONI DEL MONDO! Abbiamo vinto 2 Slam, la, la Billie Jean King Cup femminile e un oro olimpico. SIAMO I SOVRANI EGEMONI E ASSOLUTI!19.33 CONE BERRETTINI NON POTEVAMO PERDERE!!! E’ IL NOSTRO DREAM TEAM MEMORABILE! SIAMO INVINCIBILI CON LORO!19.