Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: Italia undicesima, fra poco la final race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Tre minuti al via della.13.01 Le imbarcazioni sono già al lavoro per posizionarsi al meglio. Condizioni meteo che non appaiono diverse da quelle viste finora.12.58 Ancora qualche minuto d’attesa prima di vedere all’opera l’ultima regata del weekend,12.53 Le tre imbarcazioni qualificate per lae sono Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Stati Uniti. Gli americani sono arrivati a pari punti con la Spagna in classifica a quota 32, ma per un miglior piazzamento di tappa all’ultimo atto ci va la barca a stelle e strisce.12.51 L’pareggia il miglior risultato ottenuto ieri ed è nona. Gli azzurri chiudono la loro prima esperienza ininposizione.12.49 Occhio perché la Spagna ha scalzato proprio nele la Germania per la quarta posizione: forse gli ispanici hanno riacciuffato nele la regata conclusiva.