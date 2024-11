LIVE – Milano-Perugia 1-0 25-19 13-18 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la nona giornata di andata del campionato didi. La squadra di Roberto Piazza, reduce dal netto successo a Padova, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico nell’inconsueta cornice del Forum di Assago per fare una grande prestazione e strappare punti alla capolista. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i Block Devils di Angelo Lorenzetti, ancora imbattuti in stagione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 24 novembre all’Unipol Forum di Assago. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Allianze Sir Susa Vimdelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.