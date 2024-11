LIVE – Firenze-Perugia 1-3 25-15 24-26 17-25 22-25 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la nona giornata di andata diA1di. Dopo la sofferta vittoria interna contro Roma, le ragazze di Simone Bendandi vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per guadagnare posizioni ed avvicinarsi a quella top-8 che vale la qualificazione alla Coppa Italia. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Andrea Giovi, reduce dal primo successo stagionale (ottenuto contro Cuneo) e affamata di punti, importanti in chiave salvezza. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 24 novembre al Palazzo Wanny di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Il Bisontee Bartoccini-Mc Restauridella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.