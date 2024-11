LIVE – Chieri-Vallefoglia | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la nona giornata di andata diA1di. La squadra di Giulio Bregoli, reduce dalla vittoria a Bergamo, torna sul campo di casa per conquistare il settimo successo stagionale e rimanere in scia alle migliori in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono le marchigiane di coach Andrea Pistola, seste con due punti in meno rispetto alle piemontesi e dunque a caccia del sorpasso. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 24 novembre al Palafenera di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Reale Mutua Fenera’76 e Megabox Ondulati del Saviodella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.