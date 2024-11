Ilfattoquotidiano.it - L’intervento accorato di Scarpinato sulla giustizia: “Combattiamo per l’Italia onesta, non gli permetteremo di prendersi questo Paese”

è uno dei periodi peggiori della storia della Repubblica. La maggioranza politica ha dichiarato guerra alla Costruzione, alla legalità e alla. Trionfo della corruzione, del conflitto di interessi, dell’abuso di potere, il ritorno in auge della borghesia mafiosa. Questi due anni in parlamento sono stati una via crucis”. Il senatore M5S Robertonon usa mezzi termini nel suo intervento a Nova, l’evento conclusivo dell’assemblea costituente pentastellata: “Hanno smantellato le intercettazioni, bisogna capirli, perché nella corruzione raccogliere le prove è difficilissimo, l’unico tallone d’Achille sono le intercettazioni. La gente non li deve sentire, sono arrivati al punto che neppure devono poter leggere i provvedimenti di cattura, perché fanno perdere voti”.“Ora devono accelerare la riforma della magistratura, ci siamo battuti come leoni in questi anni.