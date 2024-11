Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "ha stufato": chi fa perdere la testa ai telespettatori | Guarda

Sono stati Christian, Anna, e Giulia i concorrenti che sono riusciti ad accedere alla fase del Triello nella puntata de L'andata in onda questa sera, domenica 24 novembre, su Rai 1. Si tratta degli stessi partecipanti per la quarta volta. Ai Cento secondi, invece, si sono qualificati Christian e Giulia, che si sono contesi una Ghigliottina del valore di 200mila euro. Ad avere la meglio è stata Giulia, che così è andata alla Ghigliottina per la seconda volta. Le parole in gioco erano posto, dare, accesso, foglie e Genova. La campionessa, che ha dimezzato una sola volta, ha giocato alla fine per un montepremi di 100mila. Sul cartoncino ha scritto la parola PONTE. Ma il termine corretto era un altro, NERVI, come spiegato dal conduttore Marco Liorni. Nella puntata in onda domani, lunedì 25 novembre, la campionessa potrà ritentare.