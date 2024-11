Lanazione.it - Le confessioni di Vanni Santoni

MONTELUPO FIORENTINO Torna "La torre dei saperi", il ciclo di incontri letterari promossi dal circolo La Torre di via della Chiesa a Montelupo. Stasera alle 20 sarà infatti ospite lo scrittore(nella foto), con cui si parlerà di eroi epartendo dal suo libro "Dilaga ovunque". Un romanzo che porta il lettore tra gallerie d’arte e depositi dei treni, con il cappuccio della felpa tirato su e un paio di bombole nello zaino, a sentire l’odore della vernice e l’adrenalina che sale improvvisa, muovendosi nel buio per mordere la carne della città e rivendicare il diritto di esistere in uno spazio urbano dominato dalle logiche del profitto. Nonostante una dura repressione e l’ossessione per il decoro, oggi i graffiti sono ovunque e la street art si vende nelle case d’asta, si usa in pubblicità e diventa addirittura strumento della speculazione immobiliare.