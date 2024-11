Quotidiano.net - Le banche e le “parole di inclusione“: "Insieme contro la violenza economica"

Leggi su Quotidiano.net

"Rafforzare la consapevolezza e l’indipendenzadelle donne e supportare i cittadini nel riconoscimento e nella prevenzione di questa particolare forma di". È “di incusione“, la nuova iniziativa di Abi, FeduF e Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: con 8 approfondimenti da leggere e ascoltare in podcast, "presenta i principali aspetti che riguardano lae le azioni da mettere in atto per favorire autonomia nelle scelte finanziarie e nella gestione delle proprie risorse".