Romatoday.it - Lazio-Bologna 3-0: Zaccagni gol più assist, Baroni vince ancora

Leggi su Romatoday.it

Laper tre a zero contro il. La squadra dinon rischia nulla in difesa e domina la partita che vede i rossoblù restare in 10 nel primo tempo per l'espulsione di un ingenuo Pobega. I biancocelesti creano tanto con la superiorità numerica ma sbloccano l'incontro da calcio.