L’accoppiata vincente aggiunge un motore e tanta qualità in più

Mazda evolve i suoi best seller. Mazda3 e CX-30 si affacciano sul mercato con le nuove versioni 2025 che sulle strade assolate della Val di Noto lanciano l’assalto al mercato con diverse novità, a partire da un nuovoma anche con importanti upgrade tecnologici che ne arricchiscono i contenuti. La prima importante differenza rispetto al passato c’è ma non si vede perché si cela sotto il cofano. È il nuovoe-Skyactiv G 2.5 litri da 140 cv che ha consentito di migliorare la curva di coppia, con già oltre 200 Nm disponibili ai bassi regimi e una brillantezza più omogenea che abbiamo riscontrato a pieno nei sali scendi delle strade siciliane. Nuove Mazda3 2025 e CX-30 vengono proposte in quattro allestimenti: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line e Takumi. A questi si aggiungono le due versioni speciali, Homura e Nagisa, già presenti anche sulla versione precedente, con Mazda3 2025 disponibile sempre anche con carrozzeria berlina 4 porte.