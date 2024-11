Ilrestodelcarlino.it - La The Begin ora ci prova. Occasione da non sbagliare

In serie A3 maschile si gioca la sesta giornata di campionato e la TheVolley Ancona alle 16 ospita al PalaPrometeo di Passo Varano la Diavoli Rosa Brugherio. Dorici quarti in classifica con 8 punti, grazie al blitz euforizzante di una settimana fa a Belluno, brianzoli ultimi con un solo punto e alla ricerca di risultati che permettano loro di raddrizzare una stagione partita con il piede sbagliato. Gli avversari sono una formazione molto giovane, con un’età media di circa diciott’anni, una rosa che guarda al futuro su cui la società ha inserito due atleti più esperti: l’opposto croato Petar Juric, alla sua prima stagione in Italia, e lo schiacciatore Paul Ferenciac, prelevato dal Sabaudia. Dopo cinque giornate, però, i Diavoli Rosa hanno conquistato un solo punto, a Savigliano. Per la Theè la classica partita che rischia di diventare una buccia di banana: il doppio successo consecutivo maturato prima al PalaPrometeo contro il Cagliari e poi in Veneto a Belluno ha dimostrato che il percorso dei dorici può essere quello giusto, che il lavoro e le scelte di coach Della Lunga stanno portando a una crescita del gruppo che a Belluno ha saputo cogliere le opportunità lasciate dall’avversario e trasformarle in tre punti importantissimi per la classifica.